Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevinden müjde

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yeni bir anlayışla işe koyulan MAÜ Yayınlarının yakın zamanda ivme kazandırdığı çalışmalar, ilk meyvelerini vermeye başladı. MAÜ Yayınevi Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye çapında ses getirmesi umulan yapıtların yayımlanmaya başlandığı bildirildi.

MAÜ Yayınlarının ilk etapta Zafer Duygu'nun Süryanilerde Tarih Yazıcılığı, Mehmet Sait Toprak'ın Talmud ve Hadis Sözlü Rivayet Teknikleri Özelinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kutlu Akalın'ın Klasik Süryaniceye Giriş 2 ve Ömer Doru-Ahmet Kayaoğlu'nun Sosyo-Ekonomik Yapısıyla Mardin isimli kitapların basım sürecinin bitirildiği ve kısa sürede satış noktalarından edinilebileceği kaydedildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevi editörü Doç. Dr. Zafer Duygu, insanlık ailesine, evrensel uygarlığa ve bölgeye hizmet şiarıyla yola çıktıklarını, bilimsel kaygıyla ve ait oldukları bilim dallarının usul ve yöntemlerine uygun şekilde kaleme alınmış eserleri okurlara ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Amaçlarının kitap yayımlamak değil, kaliteli kitaplar yayımlamak olduğunu belirten Doç. Dr. Duygu, "Yapacağımız yayınlarda bilime ve sanata değer katan, özgün bilgiler ve yöntemler içeren, üniversitemizin akademik alanda uluslararası çapta referans noktası konumuna yükselmesine yardımcı olacak kitaplara yöneleceğiz. Buna ilaveten, Rektör hocamızın 'şehre ve bölgeye dokunalım' ilkesiyle de uyumlu şekilde, Mardin'e has değerleri de önceleyeceğiz. Yayınevimiz, sosyal bilimler merkezli bir üniversite olma vizyonuyla yola çıkan Mardin Artuklu Üniversitesinin vitrini olmaya namzettir. Ayrıca bilginin ve değerin üretildiği her platformla yakın temas içinde kalmayı da hedeflemektedir. Bu prensiplerden hareketle, yayımlanacak kitaplar önce yayın komisyonunun ön incelemesinden, sonra uzman hakemlerin onayından geçmektedir. Son aşamada ise bu kitaplar, yayınevimizce çeşitli bilimsel alanlar gözetilerek belirlenen farklı seriler içinde basılmaktadır" dedi.

MAÜ Yayınları, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Artuklu Belediyesinin ortak projesi olarak yakın geçmişte basılan iki ciltlik Artuklular kitabına da yayımlanma sürecinde destek vermişti. Son olarak, daha önceden basılmış olup kamuoyundan talep gören kitapların yeni basımlarının da yayınevince üstlenileceği bildirildi.