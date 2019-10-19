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Mardin Artuklu Üniversitesi'nden uluslararası işbirliği hamlesi

Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Programları kapsamında akademik işbirliği anlaşmaları için Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Malaya Üniversitesi ve Utara Malezya Üniversitesinden akademisyenler ile Ankara’da ön görüşmeler gerçekleştirildi.

Mevlana Değişim Programı ve Erasmus Programları kapsamında akademik işbirliği anlaşmaları için Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Malaya Üniversitesi ve Utara Malezya Üniversitesinden akademisyenler ile Ankara'da ön görüşmeler gerçekleştirildi.


Ön görüşmeler neticesinde, Malaya Üniversitesi, Utara Malezya Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi arasında lisans, lisans üstü düzeyinde öğrenci hareketliliği ve üniversiteler arasında akademik personel değişikliği yapılması gerektiği konusunda mutabakata varıldı. İleri süreçte bu mutabakatın somutlaştırılarak bir protokol imzalanacağı ve akademi dünyasında önemli bir yere sahip bu üniversiteler ile Mardin Artuklu Üniversitesi arasında oluşacak işbirliğinin hayata geçirileceği bildirildi.

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