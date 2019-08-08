Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğrenci kontenjanı doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi'nin bütün lisans ve ön lisans programı kontenjanları doldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi bu yıl da üniversite öğrencilerinin tercih ettiği yüksek öğretim kurumu oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Artuklu Üniversitesi'nin öğrencilerine araştırmayı teşvik eden nitelikli, dinamik ve etkin öğretim programları sunduğunu söyledi. Prof. Dr. Ağırakça, "2019 TYT ve YKS sonuçlarına göre öğrenci kontenjanlarımızın ön lisans düzeyinde yüzde 94 ve lisans düzeyinde ise yüzde 91 oranında tamamen dolmasını birçok üniversiteye nasip olmayan öğrencilerin, velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz. Üniversite olarak kısa zaman içinde akademik, sosyal ve altyapı alanlarında büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Sosyal bilimler alanında Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan üniversitemiz, son dört yılda 107'ye ulaşan yeni bölüm ve programlarıyla daha da zenginleşmiştir. 2019-2020 öğretim yılında yeni açılan 16 bölüm ve programa ilk kez öğrenci kabul edeceğiz. Öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif her türlü imkanın konforunu yaşayabilecekleri kampüs olanakları ile yeni öğretim yılına hazırlıklıyız. Önceki yıllarda olduğu gibi bu öğretim yılında da eleştirel düşünen manevi değerlere sahip öz güveni yüksek bireyler olarak evrensel başarılara imza atacak yetkin öğrencileri yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

YKS sonuçlarına göre Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Türkiye'nin her yöresinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve bunun üniversite adına memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tevfik Yardımcı, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısının açılan yeni programlarla birlikte her yıl daha da artış gösterdiğini ifade etti. Üniversite olarak yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranı ile büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Tevfik Yardımcı, "Geçen yıl verdiğimiz 2 bin mezun öğrenci sayısına karşılık olarak, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarında 2 bin 932 öğrenci, üniversitemiz bünyesinde yer alan lisans ve ön lisans programlarını tercih etmiştir. Akademik eğitim-öğretim yılına 11 bin 600 lisans ve yüksek lisans öğrenciyle başlayacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına yerleşecek adaylarla birlikte bu sayının 12 bin 500'e ulaşacağız" diye konuştu.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin 19-23 Ağustos, elektronik kayıtların ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ve kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu birime belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerektiği bilgisi verildi.