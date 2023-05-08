Mardin Artuklu Üniversitesi'nin projesi ile öğrenciler Osmanlıca Türkçesi öğrenecek

Proje kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi ve TUBİTAK işbirliği içinde ‘Osmanlıca Türkçesiyle Yazılmış Tarihi ve Edebi Metinleri Akademik Düzeyde Okuma ve Yazma Eğitimi' düzenlendi. TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı çerçevesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Oktay tarafından hazırlanan proje, Türkiye'de öğrenim gören lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilere akademik düzeyde Osmanlı Türkçesi eğitimi vermeyi içeriyor. Proje ile öğrencilere alanlarıyla ilgili Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan metinleri akademik düzeyde okuma ve yazma süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor.

Katılımcılar, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olan başta tarihi ve edebi metinler olmak üzere kültürel, ahlaki ve dini muhtevayla yazılmış birçok metinle ilgili akademik düzeyde çalışma yapabileceklerini belirttiler.

Projeye katkı veren herkese teşekkürlerini sunan Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Oktay, projenin Türkiye akademisi başta olmak üzere üniversite ve öğrencilere beklentilerin ötesinde katkı sunmasını diledi.