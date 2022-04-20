Mardin betonarmeden arınıyor, tarihi yapılar eski ihtişamına kavuşuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, tarihi Mardin'de mimari yapının ortayı çıkarılması için yürütülen çalışmalar doğrultusunda, sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan betonarme binaların yıkımına hızla devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, merkez Artuklu ilçesi Cumhuriyet Meydanında bulunan Latifiye Cami'sinin siluetinin ortaya çıkarılması amacıyla çevresindeki betonarme yapıların yıkım çalışmalarının ikinci etabında yaklaşık 40 yıllık betonarme binanın yıkımını başlattı.

Güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin balyozlarla yaptıkları yıkım çalışmasını izleyen Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, betonarme ve kaçak yapıların yıkımına devam ettiklerini belirterek, amaçlarının bir taraftan sit alanını betonarme ve kaçak yapılardan temizlik bir taraftan ise tarihi Mardin'in siluetini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Geçen hafta tarihi Latifiye Cami'sinin önünde duran 4 katlı betonarme binanın yıkımını başlattıklarını anımsatan Vali Demirtaş, "Bugün de aynı bölgede bir binanın daha yıkımını başlattık. Yıkım çalışmaları çerçevesinde bugüne kadar yaklaşık 90 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Yıkım işlerimiz iyi gidiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Amacımız kurul tarafından yıkımı kararı alınmış olan 240 binanın yıkımını kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Tabi 240 binanın yıkılmasıyla birlikte tamamı bitmiş olmuyor. Yıkılması gereken 1000'in üzerinde bina olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan kamulaştırma işlemleri bir taraftan itfa hakları devam ediyor. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde bu işleri sürdürüyoruz” dedi.

Sit alanı içerisinde bir tane dahil betonarme bina bırakmak düşünmediklerini vurgulayan Vali Demirtaş, “Tarihi Mardin'de bulunan tüm kaçak yapıları ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Betonarme yapıları yıkmayı düşünüyoruz. Hedefimiz şu an 240 betonarme binanın yıkımı. 240'dan sonra yaklaşık 1000 civarında da bina olduğunu düşünüyoruz. Bunların tamamını yıkmayı düşünüyoruz. Turizme özellikle hitap edebilecek tarihi silueti ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda geçmişi tamamen çok rahat bir şekilde buradan görebilme imkanımız olacak. Zaten Mardin geleceğini de geçmişinde arıyor” şeklinde konuştu.