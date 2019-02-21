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Mardin bu yıl balon turizmine kapılarını açıyor

MARDİN (İHA) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde kentleri arasında yer alan Mardin, bu yıl balon turizmine kapılarını aralarken, ziyaretçi sayısını da 5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

MARDİN (İHA) – Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en gözde kentleri arasında yer alan Mardin, bu yıl balon turizmine kapılarını aralarken, ziyaretçi sayısını da 5 milyona çıkarmayı hedefliyor.


Geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 bin yatılı turist, 3 milyon günlük ziyaretçi ağırlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin müze görünümündeki kenti olan Mardin, 2019 yılında balon turizmi ile dünyanın dört bir yanında turist ağırlamak için gün sayıyor. Mart ayından itibaren kentteki tüm otellerde rezervasyonların dolduğunu ve ilçeleri ile birlikte turizm firmalarının kente yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, Mardin'de geçen yıl son 10 yılın en çok turist geldiği yıl olduğunu, 2019 yılı turizm sezonu için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.



Yüzyıllık konakları görmek için akın akın geliyorlar


Mardin'in Mart, Nisan aylarında turistlerin gözde kenti olduğunu aktaran Gürgör, “Maksimum doluluk oranını yaşayacağız. EMITT Fuarı'nda yoğun bir ilgi gördük ve uzak doğudan çok talep vardı. 2019'da biz 2018'deki doluluk oranının rekorunu kırmak istiyoruz. Çünkü Mardin hak etiği yere gelecek. 5-6 yıl önceki olaylar bizi ciddi bir şekilde etkiledi. Son 2-3 yıldır ciddi bir yükselişteyiz. Dinlerin ve dillerin bir arada yaşadığı bir yer olan e her kesimin kendinden bir parça bulduğu kentte, Dünyada böyle 5 dilin konuştuğu bir il yok belki. Yüzyıllık konaklarımız inanç turizmi, tarihi kent Dara, Nusaybin, Dayrülzafran, Midyat'ımız açık hava müzesi gibi. Misafirlerimiz buraları görmek istiyor” dedi.



Hedef 2019'da turizm rekorunu kırmak


Balon turizminde son aşamaya gelindiğini kaydeden Gürgör, şöyle devam etti:


“Balonlar için izinler alındı. Firma başvuruları var, şirketler firmalar Mardin'e gelip, gerekli evrakları teslim edip şuanda başvurular var. Balon turizminin biran önce başlamasını istiyoruz. Haziran ve temmuz aylarında biran önce balon turizmin başlamasını istiyoruz. Mezopotamya'nın kalenin muhteşem manzarasını havada da görmek istiyoruz. İnşallah 2019'da balon turizmini de faaliyete soktuğumuzda konaklama misafirimiz de artacaktır. 2018'de 600 bine yaklaşan konaklama sayımızı 1 milyona çıkarmak istiyoruz. 2018'de yerli ve yabancı turist sayımız günübirlik turlar ile valimizin dediği gibi 3 milyona yakın giriş çıkış yapıldı. Mardin'de bizde bu çıtayı yükseltip daha fazla giriş çıkışların sağlamak hedefindeyiz. Şuan da elliye yakın otelimiz var ve bu yıl yakın zaman da üç otelimiz daha açıldı. Marka şehrimize talep çok inşallah 5 milyon turisti ağırlarız.”

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