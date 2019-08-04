Mardin Büyükşehir Başakspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

BAL ekiplerinden Mardin Büyükşehir Başakspor, yeni sezon hazırlıklarına Artuklu Üniversitesi tesislerinde teknik direktör İzzet Karakuluk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Gürkan Ferhatoğlu ile yollarını ayrılmasının ardından Yılmaz Vural, Hikmet Karaman ve Giray Bulak gibi Türk futbolunun önemli isimlerinin yardımcılığını yapan İzzet Karakulak'ın teknik direktörlük görevine getirildiği takımda transfer çalışmaları da sürüyor.

Mardin Büyükşehir Başakspor'un başına geliş sürecini anlatan teknik direktörü İzzet Karakulak, “Mardin'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. Buraya gelince valimizin haberinin olmasıyla birlikte bir görüşmemiz oldu. Valimiz Mustafa Yaman'ın Mardinspor'u tekrar profesyonel liglere döndürmek için bir telkinde bulununca onu kırmadık. Ekibimizle beraber geldik. Bütün temennimiz Mardin Büyükşehir Başakspor'u, Mardinspor'umuzu tekrar profesyonel liglere çıkartalım hevesinde, düşüncesindeyiz. Çalıştığım yaklaşık 21 yıllık süre içerisinde 1. Lig altında hiç çalışmadım. Çalıştığımız takım hep 1. Lig ve Süper Lig takımları oldu. Valimiz böyle bir durumdan bahsedince artık kendim ekibimle beraber bir şeylerin başına gelme gereğini, ihtiyacını hissettim. Taraftarımızda, şehrimizde büyük bir özlem var. Çalışmalarımızı, transferlerimizi o doğrultuda yaptık. Oyuncularımızı o doğrultuda almaya çalıştık” dedi.

Kadro statüsü değişti

2019-2020 sezonunda takımların kadro oluşturma statüsünün değiştiğine değinen Karakulak, “Statü değişti. Geçen sene ki gibi olmayacak. Artık fütursuzca, sayısızca oyunca alma gibi bir durumuz yok. Bu yıl 18 kişilik kadroda 97 ve küçük doğumlu 5 oyuncu mutlaka yazılmak zorunda. Yazılmadığı zaman 13 kişiyle maça çıkma durumu var. Özellikle bunu taraftarımıza arz etmek, altını çizmek istiyorum. Statü artık gençlere yönelmesi gerektiğini söylüyor. Çokça oyuncu transfer etmenin gereği yok. Genç oyunculara yönelmek gerekiyor. Biz de bu doğrultuda Kızıltepe'den, Nusaybin'den, Mardinspor alt yapımızdan kadromuza kattık” diye konuştu.

“Ligin karakterli, mücadele eden oyuncularını aldık”

Transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakulak, “Geçen yıldan kalma oyuncularımız vardı. Abdülkadir, Yunus İlgen, Alt yapıda oyuncularımız var. İzzetin, Orhan, Şahin, bu oyuncuları kadromuzda tuttuk. Savunmamızda geçen sene yer alan Emin Abay ile devam kararı aldık. Yıllarca Diyarbekirspor'da ve bölgede Urfaspor'da oynayan Enis Gül'ü transfer ettik. Yozgatspor'da şampiyon olan Muhammed Kızılkaya'yı transfer ettik. Aykut Şafakkaya'yı aldık. Somaspor'da şampiyon olan Hakan Çakır'ı aldık. Geçen sene ligimizde 27 gol ile gol kralı olan Mustafa Akkuş'u aldık. İki şampiyon oyuncu ile de görüştük onlarda bizden kısa bir süre istediler. Buraya geldiğimizde bize destekleri hiç bir zaman Vali Mustafa Yaman'a teşekkür ediyoruz. Tabi geçen yılki olanaklarımız, imkanlarımız yok ama valimiz seferber oldu. Her zaman yanımızda, destek veriyor. Biz iyi oyuncular aldık. Bu ligin karakterli, savaş, mücadele eden oyuncularını aldık. Mardin dünyanın kültür mozaik şehirlerinden bir tanesidir. Barış şehridir. Bizim tek istediğimiz Mardin Büyükşehir Başakspor için herkesin bir araya gelmesi. Tribünde tek yürek olması. Bizi desteklemeleri” şeklinde konuştu.

Yeni transferlerden Enis Gül ise; geçen sene takımın son haftalarda şampiyonluktan olduğunu kaydederek, “Biz de buraya geldik aynı hataları yapmayacağız. Mardin Büyükşehir Başakspor'u elimizden geldiği kadar şampiyon yapmaya çalışacağız” dedi.

2019-2020 sezonda Mardin Büyükşehir Başakspor ismiyle başlayacak ekip, koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.