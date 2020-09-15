Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen ‘Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu' konulu genelge kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminalinde HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla etkin mücadele etmek amacıyla alınan tedbirlere bazı yolcu taşımacılığı yapan firmaların uymaması üzerine 81 il valiliğine Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu konulu genelge gönderdi. Bu kapsamda Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde zorunlu hale getirilen HES kodu denetimi yaptı.

Otogar içerisindeki firmalar tek tek gezilerek HES kodu olmayan vatandaşa bilet satılmaması uyarısı yapıldı. Bilet alan vatandaşların HES kodu ile bilet alıp almadıkları sorularak alınan tedbirlere uyulması konusunda İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu konulu genelgesi hatırlatıldı.