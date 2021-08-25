Mardin Büyükşehir Belediyesi, Ahlat Otağı'nda çadır ve stant açtı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu alanda çadır ve stant açarak kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri kapsamında, 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağının kurulduğu 450 bin metrekare alanda, çadır ve stant açarak Mardin'in ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kentin yöresel ürünlerinden sabun, badem şekeri, peksimet ve telkari ile yöresel kıyafetlerin olduğu stant ve çadır açtı. Stant ve çadıra gelen misafirler, sikke para basım aletleri ile tarihi Artuklu sikkesi basımı yapıyor daha sonra büyükşehir belediyesi müzik grubu da çadır içerisinde gelen misafirlere yöresel müzikler seslendirerek güzel vakit geçirmelerini sağlıyor.

Misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği stant ve çadıra Bitlis Valisi Oktay Çağatay, stant açan belediyelerin başkanları, büyükelçiler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.