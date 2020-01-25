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Mardin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi Elazığ'a gitti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Elazığ'a gitti.


Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibinden 5 kişi, bugün Elazığ'a doğru yola çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekibi Valimiz ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman'ın talimatıyla Elazığ'a sevk edilmiştir" denildi.

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