Mardin Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yeni tip korona virüs salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla kent genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, tüm ilçelerde resmi kurumlar, sağlık merkezleri, eczaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, kargolar, semt pazar yerleri, oteller, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ve çarşı merkezleri haftalık periyotlar halinde hijyenik hale getiriliyor. Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Saffet Yavuz, salgının yayılmasını engellemek ve kontrol altına alabilmek için kent genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaları sıkı tuttuklarını aktaran Yavuz, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Başkanlığımıza bağlı ekipler, kent merkezi ve tüm ilçelerde yoğun şekilde kullanılan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs salgının çıktığı ilk andan itibaren üzerimize düşen görevi sıkı bir şekilde yerine getirdik. Vatandaşlarımızı, Sağlık Bakanlığının açıkladığı ‘kontrollü sosyal hayat' kapsamında maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları çağrısında bulunuyorum. Dezenfekte çalışmalarını yanında bu tedbirlere de uyarsak süreci en az zararla atlatırız inşallah" dedi.