Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS kursları devam ediyor

2022-2023 eğitim öğretim döneminde gençlik merkezinde başlatılan ücretsiz YKS hazırlık kursları ve soru çözümleri dönem sonuna kadar devam edecek. Şu ana kadar 9.,10, ve 11. sınıflardan toplam 80 öğrenci başvuruda bulundu.

Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türkçe, tarih, coğrafya, fizik, kimya, matematik, felsefe, biyoloji derslerinden öğrencileri TYT ve AYT sınavlarına hazırlıyor. Eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirildiği kurslarda 9., 10. sınıflar için dersler, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri olurken 11. sınıflar için ise pazartesi, perşembe, cumartesi pazar günleri 10.00 ile 16.00 saatleri arasında veriliyor.

Soru çözümleri ise pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günlerinde olup 14.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor. Öğrenciler, sözel, eşit ağırlık ve sayısal olmak üzere istedikleri alanları seçebiliyor. Bu kurslar ve soru çözümlerindeki temel amacın öğrencileri yeterli bir düzeyde sınava hazırlamak olduğu belirtildi. Bunun yanında Gençlik Merkezinde okul derslerine destek amaçlı eğitim koçluğu hizmeti de verildiği bildirildi.

Gençlerin, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezine gelerek kayıt işlemlerini yapabileceği kaydedildi.