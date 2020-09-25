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Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS kurslarına başvurular başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlık kursları başvuruları başladı.

23 Eylül 2020 başlayan başvurular 7 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi öğrencilerin, üniversitelere girişte uygulanmakta olan TYT ve AYT sınavlarına yardımcı olmak amacıyla YKS kurslarına kayıtları başlattı. Kurslarla öğrencilerin hedefledikleri meslek gruplarına ulaşmaları ve kentteki eğitim standardının yükseltilmesi hedefleniyor.


Öğrenciler, 'İstediğin Dersi Seç' sloganı ile başvuruları başlatılan Türkçe, matematik, coğrafya, felsefe, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde herhangi birini seçebilecekleri gibi tüm derslere de katılabilecek. Eğitimlerin başlamasıyla birlikte öğrencilere, YKS konu anlatımlı ve soru çözüm kitapları ücretsiz dağıtılacak.


Pandemi süreci kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet göstererek her derslik için 10 öğrenci olarak şekilde eğitimler verilecek.


korona virüs salgınının gidişatına göre olası bir yüz yüze eğitim kısıtlamasında ise derslerin Paniktv youtube hesabından canlı olacak şekilde verilecek.


Kurs kayıtları 23 Eylül 2020- 7 Ekim 2020 tarihi arasında Gençlik Merkezinde alınacak.

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