Mardin Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda çalışma başlattı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü ekipleri, Mazıdağı, Savur, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinin kırsal mahallelerinde bulunan grup yollarda malzeme serimi, sıkıştırma, asfalt sathi kaplama çalışmalarını başlattı. Kırsal Yollar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mazıdağ-Ulutaş-Yağmur-Arıköy kırsal mahallelerini bir birine bağlayan grup yolda konkasörde çekilmiş elek altı 0-25 malzeme serimi ve sıkıştırma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaları biten yaklaşık 5 kilometrelik grup yolda astar çekimi, birinci kat asfalt sathi kaplama yapıldı.

Ömerli-Anıttepe ve Savur-Koşuyolu-Yenilmez-Üçkavak ile Kayatepe kırsal mahallelerinden oluşan toplamda 15 kilometrelik grup yolda meydana gelen asfalt bozulmalarının sökümüne başlandı. Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 kilometrelik yolda yağmur sularının tahliyesi için hendekler açılırken menfezlerin temizliği de yapılıyor. Malzeme serimi ve sıkıştırılmasının ardından asfalt sathi kaplama yapılacak.

Kızıltepe-Büyükboğaziye-Körsü-Yarımca-Tarlabaşı kırsal mahallerini bir birine bağlayan yaklaşık 5 buçuk kilometrelik grup yolda ise daha önce iş makineleri tarafından açılan yola malzeme taşımı devam ediyor. Serme ve sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt sathi kaplama yapılacak.