Mardin Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleşen oturumda açılış ve yoklamanın ardından Nisan 2019 meclis kararları üyelere dağıtıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi 2018 mali yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle Plan Bütçe Komisyonu'na bırakıldı. Mayıs ayı ilk oturumunda Tarih ve Turizm Komisyonu ile Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık Komisyonu'nun kurulma kararları alındı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, Birlik Tüzüğü'nün birlikten ayrılma başlıklı 37. maddesine istinaden Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinden ayrılmasına karar verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmenliği yayınlanması Ulaşım Komisyonuna bırakıldı.

HDP grubunun meclise sunduğu, Tarih ve Turizm Komisyonu ile Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık Komisyonları kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Birinci oturumu sona eren meclis toplantısının gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi yarına bırakıldı.