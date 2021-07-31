Mardin Büyükşehir Belediyesi personelinden aşılanmaya yoğun ilgi

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın çağrısı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Kent A.Ş binasında aşılanma standı kuruldu. Büyükşehir belediyesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (MARSU) çalışan personeller, standa gelerek aşı öncesi formlarını doldurdu. Aşılanmaya yoğun ilgi gösteren personeller, sırası geldikçe aşı oldu.

Böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesinden duyduklarını memnuniyeti dile getiren personeller, emeği geçenlere teşekkür etti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, dört bir koldan aşılama çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Vatandaşa aşılanma çağrısında bulunan Vali ve Başkan Vekili Demirtaş, "Sağlık Bakanlığının aşılanma verilerini açıklamasının ardından aşılama çalışmalarına hız verdik ve şuan iyi gidiyoruz. En kısa sürede bu süreci tamamlamak istiyoruz. Aşılanma çağrımız üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün destekleri ile aşılanma standı kurduk. Çalışanlarımız, ayaklarına kadar gelen bu fırsatı değerlendirerek aşılanmaya yoğun ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci el ele vererek hep beraber en kısa sürede atlatacağız inşallah. Vatandaşlarımız ve kent genelindeki tüm kurum çalışanlarını biran önce aşılarını olmaya davet ediyorum” dedi.