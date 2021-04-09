Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline iç kontrol sistemi eğitimi verildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu iş ve işlemlerin sürekli izlenip değerlendirilmesi için iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu oluşturdu. İç kontrol birimi tarafından kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ile MARSU personeline yönelik başlatılan iç kontrol sistem eğitimleri, uluslararası standartlar olan COSO modelini temel alıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi iç denetçi Bilal Vural'ın Kent AŞ toplantı salonunda verdiği eğitimlere, yaklaşık 200 personel katılım sağladı. Türk kamu yönetim sisteminden modern ve güncel konuların işlendiği eğitimlerde, kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, iletişim ve bilgi, izleme olan beş bileşen üzerinde duruldu.

İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun en önemli vazifesinin gündemine aldığı tüm faaliyetleri mikro ve makro düzeyde risk analizinden geçirerek hayata geçirdiği belirtildi. İş ve işlemlerde sürekli izleme değerlendirme mekanizması kurularak yılda en bir kez tüm sistemin gözden geçirileceği ifade edildi.