Mardin Büyükşehir Belediyesi yangın bölgesindeki çalışmalarına devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 araç, 6 personel ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 2 araç, 4 personel Antalya bölgesinde devam eden yangınlara müdahale etmek için yola çıkmıştı.

Antalya bölgesinde yapılan görevlendirmenin ardından belirlenen noktalarda yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin çevresi ile ilçeye bağlı Çayırözü köyünde çıkan yangına müdahale etti. Ekipler, gece gündüz demeden diğer ekiplerle birlikte çalışmalarını fedakarca yürütüyor.

Ayrıca Mardin Orman Müdürlüğüne bağlı 2 araç 7 personelden oluşan ekip, Mersin Silifke ilçesinde çıkan yangına diğer ekiplerle birlikte başarılı bir şekilde müdahale etti. Silifke ilçesinde ki yangının söndürülmesinin ardından koordinasyon merkezi tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için görevlendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangınlar söndürülüp kontrol altına alınıncaya kadar koordinasyon merkezi tarafından verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmalarına devam edecek.