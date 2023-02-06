Mardin Büyükşehir Belediyesinden deprem bölgelerine destek

Gaziantep ve Adıyaman'da yaşanan deprem enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının daha hızlı ve düzenli yürütülmesi amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğüne bağlı personel, itfaiye araçları, ağır tonajlı iş makineleri ile hafriyat kamyonları deprem noktalarına intikal etmek üzere sabah erken saatlerinde yola çıktı.

Bu çerçevede Mardin Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünden; 51 personel, 2 eksvatör, 2 onarım aracı, bir hafif ticari araç, 2 paletli eksvatör, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından; 38 personel 3 minibüs, 1 tır, İtfaiye Daire Başkanlığından; 42 personel, 5 araç, Fen İşleri Daire Başkanlığından; 5 kamyon eskavatör 2, 4 lopet, 1 löder, 20 personel deprem bölgelerine yardıma gönderildi.

Ayırca bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Mahmut Demirtaş da Gaziantep'e görevlendirildi.