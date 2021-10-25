Mardin Büyükşehir Belediyesinden Gara Şehidine vefa

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın isminin verileceği park çalışmaları için son aşamaya gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara'da haince şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya'yı unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı projede son aşamaya geldi. Projesi onaylanan Şehit Vedat Kaya Parkı, yakın zamanda yapılacak ihalenin ardından çalışmalarına başlanacak.

Ailesinin de isteği üzere Nur Mahallesinde bulunan yeni TOKİ mevkiinde yaklaşık 21 dönüm alan üzerine yapılacak Şehit Polis Vedat Kaya Parkı içerisinde kentin en büyük çocuk oyun alanı yapılacak. Oturma, dinlenme mekanları, koşu parkuru, spor aletler, yeşil alanları gibi çok kapsamlı ve Şehit Vedat Kaya'nın ismine yaraşır bir park olacak. Parkta ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisi güneş panellerinden karşılanacak.

Kasım ayı içerisinde yapılacak ihalenin ardından Şehit Polis Vedat Kaya Parkı'nın biran önce bitirilerek vatandaşların hizmetine alınması için çalışmalar hızlandırılacak.