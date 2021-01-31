Mardin Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğü, akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kar ile mücadele çalışmalarına hızla devam ediyor. Yol Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, greyder ve kar küreme araçları ile birlikte, kar yağışının görüldüğü Artuklu, Mazıdağı, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerinde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaca göre buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısıyla birlikte Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda akşam saatlerinde kentin farklı noktalarında hazırda bekletilen ve 24 saat esasına göre çalışan ekipler, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Mazıdağı ilçesi Balpınar, Karataş, Arısu, Gümüşyuva, Kuyular, Sakızlı, Por mezrası, Alankuş, Şanlı mahallelerinde, Artuklu ilçesi Yayla Mahallesi, Savur ilçesi Kırbalı, Tokluca, Başağaç, Armutalan, Evkuran, Sancaklı, Harmantepe, Kayacıklar, Akyürek, Ormancık güzergahı ile İçören Mahallesi, Ömerli ilçesi Sivritepe, Özteş, Kaynakkay ve İkipınar yollarında çalışmaları sürdürürken, kapanan yolların olmadığı Dargeçit ilçesinde ise yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.