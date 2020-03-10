Mardin Büyükşehir Belediyesinden kilit parke çalışması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları ile şehir merkezi, tüm ilçelerde ve sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kilitli parke döşeme, tamir ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kızıltepe merkez Sobacılar Çarşısı, Kızıltepe Sancarlı ve Ziyaret mahalleleri, havaalanı arkası, İstasyon Mahallesi, 1. Organize Sanayi Bölgesi, Yeşilli ilçe merkezi, Yalım Mahallesi, TOKİ ve merkez Artuklu ilçesi olmak üzere yaklaşık 137 bin metrekare kilitli parke çalışması yaptı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediyesinin tüm bütçesini her kuruşuna kadar vatandaşlara hizmet olarak kullandıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Vali Yaman, “Şehrimizin sorunlarını biliyor ve çözüm üretiyoruz. İlimizin her metrekaresine kaliteli ve hemşehrilerimizin istediği hizmetleri ulaştırmak için çaba veriyoruz. Alt yapı ve üst yapıda yaptığımız çalışmalar ile şehrimizin sorunlarını bitirmekle beraber, sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile gönüllere dokunduk. İl ve ilçe merkezlerimizde de sorunları bitirmek adına gerekli çalışmaları hassasiyet ile sürdürüyoruz" dedi.