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Mardin Büyükşehir Belediyesinden korona virüs denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte korona virüs denetimi gerçekleştirdi.


Kent genelinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere, toplu ulaştırma araçları ve taksilerle başlayan zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske, hijyen ve fazla yolcu alınmaması konusunda sürücüleri bilgilendirerek uyarılarda bulundu. 13 Mart Mahallesinde kurulan pazar yerinde denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, sebze ve meyvelerin eldiven ile sosyal mesafe kuralına göre satılması konusunda uyarıda bulundu. Alışveriş merkezleri, marketler, lokantalar, çay bahçeleri, kafeteryalar gibi toplu olarak kullanılan alanları da denetleyen zabıta ekipleri, gerekli uyarıları yaptı.


Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Artuklu, Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde 81 ticari taksi, 95 toplu taşıma aracı, 2 AVM, 5 lokanta, 4 berber, 5 market, 4 düğün salonu, 8 internet kafe, 1 semt pazarı ve 8 çay bahçesi olmak üzere 220 alanda denetim yapıldı.

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