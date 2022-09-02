Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden spor kulüplerine 5 milyon liralık destek

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlenen programda Mardin merkez ve ilçelerde bulunan 65 amatör kulübün tüm alt branşlarına 5 milyon TL değerinde spor malzemesi dağıtıldı.

Spor malzemesi dağıtım töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, göreve geldikleri günden beri kent için ciddi bir gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Gençlere sahip çıkma açısından, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi gayret sarf ettiklerini söyleyen Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi'nde olsun, diğer kurumlarda olsun yeni bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek malzemelerinin genç sporculara hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilere müjde verildi

Öğrencilere de destek verdiklerini belirten Vali Demirtaş, “Geçen sene üniversiteyi kazanmış, üniversitede okuyan ve Mardin'de ikamet eden 7 bin 652 gencimize bir defaya mahsus olmak üzere 1000 TL ailelerinde yardım yaptık. Yani 7 milyon 562 bin lira Büyükşehir Belediyesinden kaynak aktardık. Allah nasip ederse bu sene yine üniversitede okuyan ister Mardin'de okuyan, ister Türkiye'nin çeşitli illerinde okuyan gençlere yönelik bir çalışmamız olacak. Tek bir şartımız var öğrencilerin aileleri Mardin'de ikamet edecek. Nasip olursa birinci dönem 1000 lira, 2 dönem de 1000 lira olmak üzere kaynak aktaracağız. Bunu da şimdiden müjdelemek istiyorum” dedi.

Gençlerimiz en büyük beşeri sermayemiz

“Gençlerimiz bizim en büyük beşeri sermayemiz, geleceğimiz, her şeyimiz” diyen Vali Demirtaş, “İnşallah Allah kısmet ederse biz görev yaptığımız yerleri gençlerimize emanet edeceğiz. Gençlerimiz bu ülkeyi en güzel şekilde yönetecekler, buna yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu kaynakları gençlerimiz ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Dağıttığımız spor malzemelerimizin Büyükşehir Belediyemize maliyeti 5 milyonun üzerindedir. Gençlerimize yönelik yaptığımız bütün harcamaları hiçbir zaman düşünmeden yapıyoruz. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdiden bu malzemelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güle güle kullanın.” şeklinde konuştu.

Spor malzemesi dağıtım törenine Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, siyasi parti temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve sporcular katıldı.