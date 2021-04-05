Mardin Büyükşehir Belediyesinden tarımsal kalkınmayı destekleyecek proje

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, tarımsal alanlarda üretim yapan üreticilerin su ihtiyaçlarını karşılamak, üretim ve verimliliği artırarak daha kaliteli ürünler elde edilmesini sağlamak için GAP ile yürütülen proje kapsamında, Savur ilçesinde 400 çiftçinin faydalanacağı yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapılacak. Proje faaliyete girdiğinde bin hektarlık alanın sulanması sağlanacak.

Yerel ve kırsal kalkınmayı amaçlayan projede, kırsal veriminin korunması, artırılması, üretimin rantabilitesinin yükseltilmesi, bakım ve yetiştirme işlerinin kolaylaştırılması, su kaynaklarının etkin kullanılması, sulama işlemleri için su temin edilmesi ve dere içinde cazibe akım ile akan su kaynağının boşa akmasını engellemek gibi katkıları olacak. Tarımsal kalkınma ile birlikte refahının daha iyi seviyeye getirilmesi ve su kaybının önüne geçilerek tasarruf sağlanmış olacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda Artuklu Gürağaç ve Kızıltepe Beşdeğirmen Tarımsal Sulama Kanalı Yapımı Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde Artuklu Gürağaç Mahallesi'nde 930 metrelik sulama kanalını bitirmiş, bu sulama kanalıyla birlikte 2 bin dekar, Kızıltepe Beşdeğirmen Mahallesi'nde bin 206 metrelik sulama kanalını bitirmiş bu sulama kanalıyla birlikte 800 dekar, Kızıltepe Yurteri Mahallesi'nde 800 metrelik sulama kanalını bitirmiş bu sulama kanalıyla birlikte bin dekar toplamda 3 bin 800 dekar alan sulandı. Sulama kanalı projesinden 130 aile aktif bir şekilde faydalandı.