Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik malzemeleri dağıtımı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla korona virüs salgınına karşı vatandaşların sağlını korumak için oluşturduğu ekiplerle gece gündüz demeden cadde ve kaldırımlarda temizleme, köpüklü suyla yıkama çalışması yaparak ardından insanlara zararı olmayan Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış anti bakteriyel temizlik malzemeleriyle dezenfekte çalışması yürüten ekipleri, dar gelirli vatandaşları ve ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtımına başlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yaman, “Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını riskine karşı mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Cadde ve sokaklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları, iş yerleri, ATM'ler, duraklar, ibadethaneler, parklar ve çöp konteynerleri gibi risk teşkil eden noktalarda dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ederken zabıta ekiplerimizce de genelgelerde belirtilen alanlarda denetimler sıklaştırıldı. Sosyal sorumluluk kapsamında korona virüs salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde dezavantajlı hemşehrilerimizi de unutmayarak hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları temizlik ve hijyen malzemelerini kendilerine ulaştırmaya başladık" dedi.