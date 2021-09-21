Mardin Büyükşehir Belediyesine hibe edilen araçlar törenle teslim alındı

Bakanlık tarafından çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması ve temizlenmesi için Mardin Büyükşehir Belediyesine 2 çöp toplama aracı, 2 treyler, 2 vidanjör, yol süpürme aracı ve arazöz hibe edildi. Araçların hizmete başlaması için teslim töreni yapıldı. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen katıldı.

Bugün Mardin için çok önemli bir gün olduğunu düşündüğünü belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, “Araç filomuza 8 tane daha aracımızı katıyoruz. Bundan sonra Mardin'imize daha güzel bir şekilde hizmet edeceğiz. Çevreye duyarlılığımızı göstermek için daha güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Yeşil alanlarımızı sulayarak, korumaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu araçları bize hibe ettiler, çok mutlu olduk. Bir aracımızı da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hibe etti, kendisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah bu araçlarla birlikte Mardin'imize daha çok hizmet edeceğiz. 2 çöp toplama aracı, 2 treyler, 2 vidanjör, yol süpürme aracı ve arazöz toplam 8 aracımızı Mardin Büyükşehir Belediyesi araç filosuna katmış bulunuyoruz” dedi.