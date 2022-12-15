Mardin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de cumartesi günü katılacağı toplu açılış töreni için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'e yapacağı ziyaret öncesinde hazırlıklar sürüyor. Şehrin birçok noktasında reklam panolarına yerleştirilen ilanlarla Mardin halkı açılış törenine davet edildi. Tören alanında hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, yapılan anonslarla da vatandaşlar açılış törenine davet edildi.

“Mutlu ve heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz”

Hazırlıkların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Talip Adıbelli, “İlimiz için büyük bir onur. Cumhurbaşkanımızın gelmesinden dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mardin'in her yerine asılmış billboardları gördüm. Ayın 17'sinde inşallah hepimiz burada olacağız” şeklinde konuştu.