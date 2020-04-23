Mardin damlarında 23 Nisan coşkusu

Mardin'de çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinin damlarında kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokaklarda kutlanmadı. Bayramlarını kutlamak isteyen çocuklar, coşkuyu evlerinin damlarına taşıdı. İlkokul öğrencileri Medine ve Melek Gülüncehan kardeşler, evlerinin damında sırtlarında asılı ay yıldızlı Türk bayraklarıyla şiirler okuyup şarkılar söyleyerek Türkiye ve dünyadaki tüm çocukların bayramını kutladı.

23 Nisanın anlam ve önemini dile getiren kardeşler, 'Hayat Bayram Olsa' şarkısını beraber seslendirdi.