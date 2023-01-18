Mardin de 2 milyar 846 milyon 570 bin lira harcama yapıldı

Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2023 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında yapıldı. Kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının Mardin'e hayırlı olmasını dileyen Vali Demirtaş, dönem itibarıyla belediye ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 415 projenin uygulandığını kaydetti.

İl genelinde yürütülmekte olan projelerin toplam tutarının 20 milyar 577 milyon 669 bin lira olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, 154 projenin tamamlandığını, 135 projenin devam ettiğini, 126 projenin ise etüt aşamasında olduğunu dile getirerek 2022 yılı 4. dönem sonu itibarıyla 2 milyar 846 milyon 570 bin lira harcama yapıldığını aktardı.

Toplantı, yatırımcı kuruluş yöneticilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler vermesi ve koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi ile sona erdi.