Mardin Devlet Hastanesi'nde ilk kez kornea nakli gerçekleşti

Mardin Devlet Hastanesi'nde ilk kez iki hastaya kornea nakli ameliyatı yapıldı.

Mardin Devlet Hastanesi göz polikliniğine görmede azalma ve enfeksiyon şikayetiyle başvuran 74 yaşındaki Sadika Demir ve görmede azalma şikayeti ile başvuran 62 yaşındaki Fatih Kaya isimli vatandaşlar, yapılan tetkiklerden sonra gerçekleşen kornea nakli ameliyatı sonrası sağlıklarına kavuştu. Göz hastalıkları uzmanları Opr. Dr. Oğuz Çelik ve Opr. Dr. Sevim Ayça Seyyar tarafından yapılan ameliyat ile Mardin Devlet Hastanesinde ilk kez kornea nakli yapıldı. Ameliyat ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Sevim Ayça Seyyar devlet hastanesinde artık hastaların farklı illere gitmesine gerek kalmadan kornea naklinin yapılabildiğini belirterek hastaların 2 gün içinde sağlıklarına kavuşabileceklerini söyledi. Opr. Dr. Oğuz Çelik ise ilk kez gerçekleşen nakil için ameliyathane ekibine teşekkür ederek, ameliyatın başarılı geçtiğini aktardı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sağlıkta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını belirtti. Sağlık hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli sunulduğunu aktaran Yavuz, "Göreve başladığımızdan beri hastanelerimizin olanaklarını arttırmaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet sunmak en büyük amacımızdır. Bu doğrultuda beni hiç yalnız bırakmayan müdürlüğümüzün başkanlarına ve bu yükün en büyük sorumluluğunu sırtlayan hastane başhekimi ve başhekim yardımcıları ile görev yapan uzman doktorlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hastanemizin imkanlarının artmasıyla daha önce yapılamayan nice tedavi ve ameliyatlarımız gerçekleşmektedir. İlk kez yapılmaya başlanan kornea nakli ameliyatında emeği geçen tüm uzman hekim, hemşire, teknisyen ve personellerimize teşekkür ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Yeniden daha sağlıklı görebilmenin mutluluğunu yaşayacak hastalar ise, “Uzun yıllar sonra yeniden her şeyi tam ve net göreceğimiz için çok mutluyuz. Hastanemizdeki doktorlarımızdan Allah razı olsun. Bu ameliyatı kendi memleketimizde hiçbir sıkıntı yaşamadan olduğumuz için gururlu ve sevinçliyiz. Allah devletimizden razı olsun, çalışanlarımızın yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.