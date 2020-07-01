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Mardin Devlet Hastanesinin 300 yataklı ek hizmet binasının yer teslimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yatırım programına alınan ve 800 günde tamamlanması planlanan 300 yataklı Mardin Devlet Hastanesinin ek hizmet binasının yer teslimi yapıldı.


Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yatırım programına alınan ve 800 günde tamamlanması planlanan 300 yataklı Mardin Devlet Hastanesinin ek hizmet binasının yer teslimi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yer teslimine İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ve müdürlüğün ilgili birimleri katıldı.


Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, "Başta Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Mardinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

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