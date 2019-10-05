Mardin emniyeti DEAŞ'a göz açtırmıyor

Edinilen bilgilere göre Mardin'in Midyat ilçesinde ikamette toplantı yapıldığı bilgisi üzerine gece geç saatlerde harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 DEAŞ terör örgütü üyesi göz altına alındı. Yapılan operasyonda biri Türk 3'ü Suriyeli DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen S.İ, B.İ, A.Y, İ.E.A isimli 4 kişi toplantı halindeyken gözaltına alındı. Şahısların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.