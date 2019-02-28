Mardin emniyeti gençleri terör örgütlerine karşı bilgilendiriyor

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitim gören 300 öğrenci, 'Gençlik ve güvenli gelecek' konferansı ile terör örgütlerine karşı bilgilendirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi konferans salonunda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda terör örgütlerinin özellikle üniversitede okuyan gençleri hedef alarak, kandırarak örgüte kazandırmak için izlediği taktikler ve yaptıkları çalışmalar öğrencilere aktarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sunumda Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin özellikle lise ve üniversitede okuyan öğrencileri kandırmaya ve kendilerine eleman temin etmeye çalıştıkları belirtilirken, bu konuda devletim tüm kolluk kuvvetlerinin sahada ve okullarda öğrencileri bilgilendireceği vurgulandı.