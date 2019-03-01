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Mardin emniyeti, Pekcan'ı unutmadı

Mardin Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kendin eski Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan için mevlit okuttu.


Amasya'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Mardin Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevlit okutuldu.


Şakir Nuhoğlu Camisi'ndeki programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, güvenlik güçleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda İl Müftüsü İsmail Çiçek, vefat eden eski Mardin Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan ve şehitlerin ruhu için dua okudu.


Mevlit programı, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için edilen dualarla sona erdi.

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