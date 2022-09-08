Mardin Foto Safari tanıtım lansmanı yapıldı

Mardin'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak ‘Mardin Foto Safari'nin tanıtım lansmanı düzenlendi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Masal Şehir Mardin' sloganı ile 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ‘5. Mardin Foto Safari'nin tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlenen lansman programına katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, valilik ve büyükşehir belediyesi olarak kültürel etkinliklere ağır verdiklerini aktararak amaçlarının Mardin'i en güzel şekilde tanıtmak ve bugünü yarına aktarmak olduğunu söyledi. Mardin merkez ve tüm ilçelerindeki güzellikleri hem dünyayla hem de ülke ile paylaşmak istediklerini ifade eden Demirtaş, “Bu fotoğrafları hem valilik hem de belediye olarak uzun süre kullanacağımızı düşünüyorum. Geçen yıl da böyle güzel bir etkinlik yapılmıştı. Bu sene bu etkinliğin daha güzel olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar 150 fotoğrafçı müracaatı oldu. Bu etkinliğe katılacak 500 civarında fotoğrafçı bekliyoruz. Bu yerelde hem ekonomik bir canlılık meydana getirecek hem de en büyük amacımız burada Mardin'in güzelliklerini fotoğraflayarak dünya ve ülkemizle nasıl paylaşabiliriz, daha fazla turistin ilimize gelmesi için nasıl katkıda bulunabiliriz diye dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Dara Antik Kent ve Boncuklu Tarla'nın tanıtımına katkı sunmak ve dikkat çekmek amacıyla 22-23 Ekim tarihleri arasında bisiklet turu gerçekleştireceklerini dile getiren Vali Demirtaş, “Bisiklet yarışması yapacağız. Çok ciddi sayıda yarışmacının katılmasını bekliyoruz. Dara ve Boncuklu Tarla'yı ayrı ayrı tanıtmayı düşünüyoruz. Mardin merkezde sokaklarda bir bisiklet gösterisi olacak. Mardin'in tarihi, doğası ve turizmini ön plana çıkarak tanıtmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Vali Demirtaş, yaptığı açıklamanın ardından yarışmaya kayıt yaptırdı. 500 profesyonel ve amatör fotoğraf severin katılması hedeflenen ‘Mardin Foto Safari' maratonunda 115 bin TL ödül eser sahiplerine verilecek.

Programa; Vali Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcıları Abdullah Yenigün, Ahmet Seydaoğulları ve daire başkanları katıldı.