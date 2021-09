‘Mardin Fotoğraf Maratonu 2021' heyecanı renkli görüntülerle başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak 'Mardin Fotoğraf Maratonu 2021' konulu fotoğraf yarışması için açılış töreni düzenlendi.

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliği, turistik yönlerini ön plana çıkararak tanıtıma katkı sağlamak ve fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılması amacıyla profesyonel ve amatör fotoğraf sevenlerin buluştuğu fotoğraf yarışması heyecanı gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bağlı Sanat Akademisinde gerçekleşen törene, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra daire başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan Vali Demirtaş, 4. Fotoğraf Maratonunda fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Her bir fotoğraf karesinin Mezopotamya'nın parlayan güneşinin dünyanın dört bir yanından tüm parlaklığıyla görünmesini sağlayacağını dile getiren Vali Demirtaş, “Fotoğraf Maratonunun ana hedeflerinden biri, fotoğraf sanatına olan ilginin arttırılmasıdır. Bununla birlikte medeniyetler şehri Mardin'imizin ve bütün ilçelerimizin tanıtımı, bir diğer ana hedefimizdir. Bu meyanda çekilecek her bir fotoğraf karesi, Mezopotamya'nın parlayan güneşinin dünyanın dört bir yanından tüm parlaklığıyla görünmesini sağlayacak. Her fotoğraf, kadim şehrin farklı bir güzelliğini gün yüzüne çıkaracak ve yarına taşıyacak. Fotoğraf severler burada, tarih kokan bu masal diyarında hayatlarının en farklı fotoğraf deneyimini yaşarken adeta zamanda yolculuk yapacak. Yılın her mevsiminde bir başka güzel bu kent; sıcak, samimi ve misafirperver insanlarıyla yerli ve yabancı konuklarını bekliyor. Bizler, 'Gündüzü Seyranlık, Gecesi Gerdanlık' bu şehirde, konuklarımızı Mardin'e yakışır bir biçimde ağırlamak için heyecanla bekliyoruz. Unutmayınız ki burası Mardin. Burası medeniyetlerin kesişim noktası. Dillerin, dinlerin, kültürlerin buluşma noktası. Tüm bu özelliklerinin yanında, açık hava müzesi hüviyetinin ötesinde, adeta bir film ve fotoğraf stüdyosu Hangi yöne baksanız, gözünüzü nereye çevirseniz bir film, bir fotoğraf karesinin içindesiniz. Sadece deklanşöre basın ve o anı ölümsüzleştirin. İşte sizleri bu yıl 4.'sünü düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale dönüşen Mardin Fotoğraf Maratonuyla, fotoğrafın büyülü dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkmaya bekliyoruz. Gelin, taşların dile geldiği masal şehri Mardin'in tarih sayfalarında sizin de bir fotoğrafınız olsun. Böylelikle hem ömrünüze hem de Mardin'imize bir fotoğraf karesi not düşün. Bizler, birbirinden güzel ve özel fotoğraflarınızı heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir kez daha tüm misafirlerimize keyifli çekimler diliyorum. 4. Fotoğraf Maratonu'nun kent tanıtımımıza katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılım sağlayan Vali Demirtaş, burada yarışmacılarla bir süre sohbet edip kayıt yapanlara katılım belgesi vererek başarılar diledi. Daha sonra Vali Demirtaş, yarışmanın seçici kurul üyeleriyle birlikte bir otelin bahçesinden ilk Mardin fotoğrafını çekerek maratonunun startını verdi. Mardin'e gelen yarışmacılar, 23-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 4 gün boyunca Mardin'i bütün yönleriyle fotoğraflayacak.

Yarışmanın ardından birincilik ödülü 12 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü 8 bin TL, Mardin Valiliği özel ödülü 4 bin TL, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel ödülü 4 bin TL, DİKA özel ödülü 4 bin TL, Aziz Sancar özel ödülü 4 bin TL, Adnan Avuka özel ödülü 4 bin TL, Suphi Hindiyerli özel ödülü 4 bin TL, Şeyhmus Erginoğlu özel ödülü 4 bin TL, Zekiye Midyat özel ödülü 4 bin TL, sergileme ödülü 400 TL, satın alma ödülü 400 TL şeklinde verileceği belirtildi.