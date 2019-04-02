Mardin İl Sağlık Müdürü Yavuz: "Kanser, önemli bir toplum sağlığı sorunu haline geldi"

Saffet Yavuz, kanser hastalığının Türkiye ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunu haline geldiğini söyledi.

Kanser Haftası nedeni ile bir açıklama yapan Yavuz, günümüzde hastalığın yüzde 30-50 arasında önlenebildiğini söyledi. Yavuz, "Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye´de 2008-2014 yılları arasında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye yeni kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı. Kanser ülkemizde ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Günümüzde kanserin yüzde 30-50'si önlenebilir. Bu, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür. Birçok kanserin iyileşme olasılığı, erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse yüksektir. Kanser, ortak özellikleri nedeniyle çok sayıda hastalığa verilen bir ortak isimdir. Kanser başlığı altında toplanan yüzlerce hastalığın ortak özelliği ise vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi, hissedilmesi, uzun süreli ses kısıklığı veya öksürük, yeni bir ben ya da mevcut bir bende değişiklikler olması, iyileşmeyen bir yara, koltuk altı, boyun, kasık gibi cilt altında ele gelen yumru, bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, karın ağrısı, açıklanamayan gece terlemeleri, kanlı idrar, dışkıda kan görülmesi, düzensiz adet kanamaları, burun ve diş eti kanamaları, cilt altında kanama, iştahsızlık, zayıf veya çok yorgun hissetme gibi belirtileri vardır. Bireyler ve toplumlar, kanserden ölümlerin en az üçte birinin tütün ürünlerinden kullanılmaması, meyve ve sebzeden zengin sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, sağlıklı kiloda olunması ve alkolden uzak durulması ile önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca hava kirliliğini önleme, güneş ışınlarına özellikle 10.00-16.00 saatleri arasında maruz kalmama ve koruyucu önlemler alma, kanser yapan HPV ve Hepatit B gibi enfeksiyöz ajanlardan korunma, kanserojenlere mesleksel ve çevresel maruziyetin önlenmesi de kanserden korunmada önemlidir. Mardin'de toplum tabanlı kanser tarama programları düzenliyoruz. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı merkezlerimizde çalışmalar yürütülmektedir. Meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserlerine karşı tarama hizmetleri ücretsiz olarak verilmektedir. 2019 yılı itibariyle 215 KETEM ve 26 adet mobil tarama aracı olmak üzere toplam 241 merkezde tarama hizmetlerimiz devam etmektedir. 2018 yılında yaklaşık 7 milyon ücretsiz kanser taraması yapılmıştır" dedi.