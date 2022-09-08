Mardin İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, 2022-2023 sezonunda kentte yapılacak her türlü sportif müsabakanın sağlıklı ve kurallara uygun yapılması için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Sporcu sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, "Sezon öncesinde ilgili kişilerle bir araya gelerek atacağımız adımları görüştük. Tek bir amacımız var oda sporcularımızın huzur içerisinde kazasız, belasız ve sakatlıktan uzak bir şekilde sporlarını yapmaları. Sezon boyunca 30 kulübümüzün tüm sporcularına başarılar diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından toplantıda yapılan sunumda Mardin'de 30 amatör spor kulübünün müsabakalara katılacağı dile getirildi. Toplantıda, futbol branşında Mardin'i Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Liginde Mazıdağı Fosfatspor, Bölgesel Amatör Liginde Mardin1969 Spor'un temsil edeceği ve bu takımların müsabakalarından önce ve sonra alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Temsilcisi Doğan Ağalday, İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kulüp temsilcileri, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki ilgili daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.