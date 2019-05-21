Mardin İŞKUR'dan mesleki eğitime destek

Mesleki eğitimlerini geliştiren 50 kursiyer sertifikaları törenle verildi.

İŞKUR Mardin İl Müdürlüğü, kadın istihdamına açtıkları kurslarla destek veriyor. Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan saraciye montajcısı ve saç bakımı, yapımı kursu tamamlandı. Yaklaşık 6 ay süren kurstan toplam 50 kursiyer faydalandı. Hafta içi 5 gün verilen toplam 776 saat süreli saç bakımı ve yapımı kursunda kursiyerlere, saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemler öğretildi. Saraciye montajcısı kursunda ise kursiyerlere, kumaşın işlenmesi, boyanması ve estetik hale gelmesi gibi teorik ve pratik eğitim verildi. Ayrıca kursiyerlere zaruri gider olarak İŞKUR Müdürlüğü'nce günlük 30 lira ücret ödendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde kursiyerler sertifikalarını İŞKUR Mardin İl Müdür Yardımcısı Abdurrahim Yalçın'dan aldı. Kursiyerleri tebrik eden Yalçın, halk eğitim kurslarının devam edeceğini belirterek, Mesleki eğitim kursları sayesinde Mardinli hanımlar boş vakitlerini meslek öğrenerek değerlendiriyorlar. Bu hem kişisel gelişimlerine hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor” dedi.