Mardin Jandarmaya İhbarlı kutlama

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri mahallenin huzur ve güvenini sağlayan jandarma mensuplarının 180. Kuruluş yıl dönümünü kavga ihbarı ile kutladı.

Kavga ihbarına gelen jandarma mensupları havai fişekleri ve Türk bayrakları ile karşılanırken en büyük asker bizim asker sloganları atıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sosyal medya üzerinden bir araya gelerek Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü Jandarma ekiplerine sürpriz yaparak kutladı.

Akşam geç saatte mahallede bir araya gelen Ortaköy'ün çocuk, yaşlısı ve genci Jandarma ekiplerine önce yaralıların olduğu kavga ihbarını yaptı, ardından kavgayı ayırmaya gelen jandarma ekibini Türk bayrakları ve havai fişekler ile karşıladı.

Mardin'in Ortaköy ilçesinde bir ilke imza atan mahalle sakinleri olay yerine gelen jandarma ekipleri için 180. Kuruluş yıl dönümüz kutlu olsun yazılı pasta hazırladı.

Kavga ihbarına gelen ve kendileri için hazırlanan sürprize şaşıran ekipler Jandarma teşkilatı adına vatandaşları bu duyarlı ve sevgi dolu davranışları için teşekkür ederek bölgede huzur ve güvenin devam etmesi için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini belirterek teşekkür ettiklerini ilettiler.

İhlas haber Ajansı muhabirine konuşan Mardin Ortaköy Gülharin sosyal medya sayfası yöneticisi ve Mahalle sakini Sıraç Çavuş Ortaköy'de Dev Türk bayrağını dalgalandırmanın gurunu yaşadıklarını ifade ederek “ Ortaköy devletçiliği ve milliyetçiliği ile bilinen Mardin ilimizin mahallesi. Mahallemiz jandarma bölgesinde. Her an yanımızda olan Jandarma görevlileri bizler için gece gündüz fedakarlıkla çalışmakta. Mahallemiz Suriye sınırına da 25 kilometre uzaklıkta. Bizler için canı pahasına gece gündüz çalışan Jandarma mensuplarımızı gerçek bir kavga için değil 180. Kuruluş yıl dönümü olan teşkilatlarının ve kendi günlerini kutlamak için mahalle sakinleri ile böyle bir organizasyon düzenledik. Saolsunlar hoşgörü ile karşıladılar. Jandarmada görev yapan tüm mensuplarının bu günlerini kutluyoruz. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Kutlamaların ardından Jandarma teşkilatının logosunun ve 180 . Kuruluş Yıl dönümünüz kutlu olsun yazılı pastayı keserek jandarma ekiplerine görevlerinde başarılar dilediler.