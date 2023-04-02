Mardin Kalesi'nin çevresi kayalardan temizlenecek

Kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı sınırları içinde yer alan 1. derece arkeolojik sit alanındaki Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin artırılması için yapılması planlanan proje ile ilgili toplantı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Mardin Kalesi ve yerleşim alanında oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması, güvenliğin artırılması ve risklere yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, tarihi ve turistik açıdan büyük bir öneme sahip olan Mardin Kalesinin korunması ve etrafının kayalardan temizlenmesi için projelendirilen çalışmalara kısa sürede başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kalede ve etrafında farklı nedenlerle meydana gelebilecek tüm riskleri değerlendirerek titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

“Şehrimizin kültürel ve turistik mirasının korunması büyük çaba sarf ediyoruz. Mardin Kalesi de bu zenginlikler arasında yer alan tarihi bir yapımız. Zaman içinde farklı nedenlerden dolayı kale etrafındaki kayaların oluşturabileceği riskleri ortadan kaldırmak için çalışma yürütüyoruz. Tüm riskleri hesaplayarak çeşitli teknikler kullanarak olası riskleri kaldıracağız.”

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut ve diğer ilgililer katıldı.