Mardin kırsalında Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı hesabından yapılan paylaşımda, “Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin-Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği” ifadelerine yer verdi.