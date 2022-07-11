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Mardin kolonyalarına bayramda yoğun ilgi

Mardin’de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Mardin'de üretilen kolonyalar yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.


Kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından Dr. Mars markası ile üretilen kolonyalar Mardin'e has olma özelliğini taşıyor. Safran, bıttım, nergis meyve, tütün ve kokulu taşlardan üretilen çeşitli kolonyalar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Mardin'de bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşanırken kolonyalara da ilgi arttı. Alışveriş yapan yerli ve yabancı ziyaretçiler bayrama özel uygun fiyatlardan da memnun kaldı.

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