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Mardin kolonyalarında indirim

MARDİN (İHA) – Mardin’in Artuklu ilçesinde Lavinya Kimya Kozmetik sahibi kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen Dr.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Artuklu ilçesinde Lavinya Kimya Kozmetik sahibi kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen Dr. Mars markalı kolonyalarında yılbaşı indirim yapıldı.


Artuklu ilçesinde, Lavinya Kimya Kozmetik sahibi kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen Dr. Mars markalı kolonyalarında yılbaşı indirim yapıldı. Kolonyalarda indirimin olması ilgiyi artırdığını söyleyen Adsoy, “Döviz kurunun düşmesi ile birlikte bizde kolonyalarımızda indirim yaptık. Yılbaşı hediyesi alanlar, yerli ve yabancı misafirlerimiz için yüzde 10'dan başlayıp yüzde 35'e varan indirimlerimiz mevcut” dedi.

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