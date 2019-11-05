Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binası, hizmet vermeye başladı. 10 dönüm arazi üzerine kurulan bina içerisindeki konferans salonu, kütüphanesi ve çok amaçlı salonlarıyla bir kompleks görevi görecek.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hizmete giren binada 17 bin 200 metrekare kullanım alanı üzerine inşa edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplam 112 oda sayısı, 800 kişilik konferans salonu, 2 adet 120 kişilik çok amaçlı salonu, her katta yer alan toplantı odaları, 1 adet planetaryum, 4 adet tasarım beceri atölyesi ve 2 adet 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi bulunuyor. Bina 10 dönüm arazi üzerine bahçe ve park alanı ile kompleks görevi gören bina hizmete girdi.

Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Eğitim camiası olarak güzel çalışmaların altına imzamızı attık. Bu çalışmalardan bir tanesi de, yeni hizmet binamızın yapılması ve burada vereceğimiz hizmeti öğrencilerimize, öğretmenlerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Personelimizin daha ferah çalışabileceği bir ortam oluşturuldu. Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alacakları bir bina oldu. Yeni hizmet binamız Mardin'ine çok yakıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamız eğitim öğretim camiasına ve tüm Mardin'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.