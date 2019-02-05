Mardin Müzesi 4 günde 2 bin çocuğa ulaştı

Mardin Müzesi, İstanbul'da gerçekleştirilen çocuk sanat festivalinde 3-15 yas¸ arası 2 bine yakın çocuğu sanat atölyeleri ile buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen eğitim ve sanat atölyelerini İstanbul'a taşıyan Mardin Müzesi atölyelere katılan 2 bine yakın çocuğa sanat dolu 4 gün yaşattı. Festivalde arkeolojik kazı atölyesi, sikke basım atölyesi, kök boya baskı atölyesi, masal atölyesi, Karagöz tasvir atölyesi, eski çocuk oyunları atölyesi, çivi yazısı ve tablet evi atölyesi gibi eğitici ve eğlendirici atölyeler ile çocukların yüzlerini güldürdü. Atölyelere ek olarak tohumdan topragˆa, hayvandan bitkiye dogˆa sevgisini sanat ile bagˆdas¸tırıp çocuklara çes¸itli deneyimler kazandırıldı.

Festivalle ilgili konuşan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, masal şehirden Yeditepeli şehre, kültür ve sanattan bir köprüyle diyerek 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen ve 3-15 yas¸ arası çocukları sanatla bulus¸turmayı hedefleyen çocuk sanat festivaline kendilerinin de katıldığını söyledi. Erdoğan, "Bizler de müze eğitimi birimimiz ve atölyelerimizle dolu dolu bir fuar dönemi yaşadık. Bölgemizin kültür varlıklarını, somut ve somut olmayan ortak kültürel mirasımızı tanıtma ve yaşatma amacını taşıyan atölyelerimizi 2 bine yakın çocuk ziyaret etti. Arkeolojik kazı, sikke basım, kök boya baskı, masal, karagöz ve tasvir, kukla, eski çocuk oyunları ve çivi yazısı atölyelerimizde yaparak ve dokunarak öğrenmenin en keyifli anlarını yaşadık" dedi.