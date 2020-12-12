Mardin Organize Sanayi Bölgesi elektrik alt yapısı yenileniyor

6 milyonluk projeye DİKA'nın 5 milyon 400 bin liralık destek vereceği belirtildi.

Mardin OSB 2. ilave alan elektrik alt yapısının yenilenmesi için hazırlanan 6 milyon liralık projenin 5 milyon 400 bin lirasını DİKA karşılayacak. OSB Müdürlüğü ile DİKA Genel Sekreterliği arasında sözleşme imzalandığı, en kısa zamanda ihaleye çıkılacağı belirtildi. DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ile OSB Başkan Vekili Nasır Duyan'ın imzaladığı sözleşme, OSB'nin elektrik alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldıracağı belirtildi. Nasır Duyan, OSB'de alt yapının önemine değinerek “Alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. Elektrik alt yapısını da sıkıntılarımız vardı. Onu da DİKA'nın desteği ortadan kaldıracağız. Sanayide elektrik alt yapısı önemlidir. En ufak bir arıza veya duraklama milyonarca liraya mal oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreterine teşekkür ediyorum” dedi.

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ise, varlık nedenlerinin bölgede dinamikleri harekete geçirmek ve ekonomik dengeleri yerine oturtmak olduğunu belirterek, “Sanayicilerimizin ve yatırımcıların yanında olmaya devam edeceğiz. Bölgenin kalkınmasını ve refah düzeyini yükseltecek yatırımları desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu,