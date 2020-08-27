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Mardin OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.


OSB Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, OSB Başkan Vekili Nasır Duyan ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. Vali Demirtaş, toplantıda OSB'de devam eden yatırımlar, sanayi ve sanayicinin durumu ile OSB'nin gelişimine yönelik yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.


Ekonomideki güncel durumun konuşulduğu toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

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