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Mardin polisi 378 saatlik kamera kayıtlarını inceleyip hırsızlık zanlılarını yakaladı

Mardin 4 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı, polisin 378 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından aydınlatıldı.

Operasyonla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin'de 4 farklı iş yerinde meydana gelen mala zarar verme-iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında polis tarafından 378 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS kayıtları incelenmesi sonucu, hırsızlık şüphelisi 3 şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla 3 hırsızlık zanlısı yakalanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen kamera kayıt cihazı ve piyasa değeri yaklaşık 15 lira sigara, 2 adet televizyon, 10 kilogram çay ve 2 koli şeker, 2 adet dizüstü bilgisayar, yaklaşık 3 bin lira değerinde kehribar tespihler ile 3 bin lira değerinde bozuk para ve bir miktar Suriye poundu, 1 adet LCD televizyon ele geçirildi.


Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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